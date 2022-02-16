2021 DUS sınavına katılan ve başarılı olan adaylar, tercihte bulunmak için ÖSYM’den gelecek açıklamayı bekliyordu. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile 2021 DUS tercih kılavuzu ve tercih tarihleri kamuoyu ile paylaşıldı…

DUS 2021 TERCİHLERİ BAŞLADI MI

ÖSYM’nin resmi Twitter sayfasında yapılan paylaşımda, 2021 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) tercih işlemlerinin, 16 Şubat Çarşamba günü itibariyle başladığı duyuruldu.

Adaylar 16 Şubat tercih işlemlerini 23 Şubat saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yapabilecekler.

DUS 2021 TERCİHLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 2021 DUS tercihlerini 16 Şubat 2022 günü saat 14.00 itibariyle bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden aday şifrelerini ve T.C. kimlik numaraları kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

DUS NEDİR?

DUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitim Sınavı), ÖSYM (Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yılda bir kere düzenlenen ve Diş Hekimliği Fakültelerinden mezun ya da eğitimlerine devam eden kişilerin uzmanlık eğitimi almak istediklerinde girmeleri zorunlu olan 120 soruluk bir sınavdır. 40 soru Temel Bilimler ve 80 soru Klinik Bilimler şeklinde oluşturulan DUS için verilen sınav süresi 150 dakikadır. Sınav sadece Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılmaktadır.