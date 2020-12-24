Doğum Öncesi Duş alırken hamile olduğunu öğrendi

Duş alırken hamile olduğunu öğrendi

Doğum Öncesi

Duş alırken hamile olduğunu öğrendi

Avustralyalı model Erin Langmeid, gebeliğinin 37 haftasında banyoda doğum sancısı sırasında hamile olduğunu öğrendi.

24 Aralık 2020, Perşembe 09:37 Son Güncelleme:
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7News televizyonunun haberine göre, karnı büyümeyen, hiçbir rahatsızlık hissetmeyen 23 yaşındaki model her gün işe giderek normal yaşamını sürdürüyordu. Erin ayrıca, düzenli olarak doğum kontrol hapları da kullanıyordu.

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Doğum sırasında banyoda olan Erin, kendini aniden kötü hissetmeye başladı ve çığlık attı. Ve birkaç saniye içinde bir kız çocuğu doğurdu. Çığlıkları duyan erkek arkadaşı yanına koştu ve ambulans çağırdı.

Daha sonra solunum yollarında sorun olduğu anlaşılan bebek, erken gelen doktorların zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Ayla adı verilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.  

Doktorların çok ender görülen gizli hamileliği olduğunu söylediği Erin, “İşe gitmeye hazırlanıyordum, üstümü giyindim. Hamile olduğuma dair hiçbir belirti yoktu. Çok garipti! Şu anda ebeveyn olmayı öğreniyoruz” dedi.  

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