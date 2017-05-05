Duş almak orucu bozar mı?

Ramazan

ayının gelmesi ve

oruç

ların tutulmaya başlamasıyla birlikte en çok merak edilen sorulardan biri de hiç şüphesiz

'Oruçluyken banyo yapmak orucu bozar mı?'

oldu.

İŞTE DİYANET İŞLERİ'NİN AÇIKLAMASI:





Oruçluyken banyo yapmanın bir sakıncası yoktur. Ancak oruçluyken banyo yapıldığında kulaklara, ağız ve burna su kaçırmamaya dikkat edilmeli. Aksi takdirde oruç bozulur. Oruçluyken banyo yapan kişi ağza, burna su verirken dikkat etmeli; yutmamalı ve boğaza kaçırmamalıdır.









Bir kişi eğer rüyada ihtilam olduysa ya da cenabetse oruçluyken gusül abdesti alabilir. Fakat ağza ve burna su verirken dikkat etmeli; su kaçırmamalı ve suyu yutmamalı.













Oruçluyken saç boyanır mı? İşte Diyanet'in cevabı





ORUÇLUYKEN BOY ABDESTİ ALMAK ORUCU BOZAR MI?





Ağız veya burundan su yutulmadıkça yıkanmakla veya gusül abdesti almakla oruç bozulmaz. Nitekim Hz. Aişe ile Ümmü Seleme (r.anha) validelerimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in ramazanda imsaktan sonra boy abdesti almış olduğunu haber vermişlerdir. (Buhârî, "Savm", 25)



