Duş keyfinizi kişiselleştirin

Palmolive, ipeksi bir ten ve kendinizi özel hissettiren koku deneyimini bir araya getirme tutkusunu Summer Edition tasarımları ile bir kez daha kanıtladı.Palmolive, ürünlerinin her birinin karakterini ayrı ayrı yakalayarak, yaz aylarında bize enerji ve canlılık verecek tasarımlar geliştirdi. Teninizdeki ışıltı sadece sizin değil herkesin gözünü kamaştıracak!Şehir hayatının karmaşasından ve günlük hayatın stresinden yorulduğunuz anlarda kendinizi özel hissetmeniz için geliştirilen Palmolive Summer Edition Duş Jelleri, ihtiyacınız olan bakımı fazlasıyla sağlıyor. Teninizdeki ışıltı sadece sizin değil herkesin gözünü kamaştıracak!