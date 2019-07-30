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DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı! İşte DUS ve STS Diş Hekimliği başvuru ekranı…

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Diş Hekimliği) başvuruları başladı. Peki, DUS ve STS başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı…

30 Temmuz 2019, Salı 15:56
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DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı! İşte DUS ve STS Diş Hekimliği başvuru ekranı…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Diş Hekimliği) başvuruları başladı. İnternette DUS ve STS başvuruları nasıl yapılır? İşte ÖSYM başvuru ekranı…

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-DUS ile 2019-STS Diş Hekimliği 29 Eylül’de uygulanacak. Adaylar, başvurularını 8 Ağustos’a kadar yapabilecek. Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek. Sınavlara ilişkin başvuru kılavuzlarına ÖSYM’nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

DUS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

STS DİŞ HEKİMLİĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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