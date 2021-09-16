Basketbol Dusan Ivkovic hayatını kaybetti

Dusan Ivkovic hayatını kaybetti

Basketbol

Dusan Ivkovic hayatını kaybetti

2014-2016 yılları arasında Anadolu Efes'i de çalıştıran efsane koç Dusan Ivkovic, 78 yaşında hayatını kaybetti. Sırp antrenörün ciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

16 Eylül 2021, Perşembe 11:08 Son Güncelleme:
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Sırp Basketbol efsanesi Dusan Ivkovic 78 yaşında yaşamını yitirdi. Dusan Ivkovic son olarak 2014-16 yılları arasında Anadolu Efes'i çalıştırmıştı.

78 yaşındaki Dusan Ivkovic, ciğerlerindeki sorun nedeniyle vefat etti. Ciğerlerine su dolması sonucu hayatını kaybeden Avrupa basketbolunda efsane olarak tanınıyordu.

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