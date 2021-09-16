Dusan Ivkovic hayatını kaybetti
2014-2016 yılları arasında Anadolu Efes'i de çalıştıran efsane koç Dusan Ivkovic, 78 yaşında hayatını kaybetti. Sırp antrenörün ciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.
16 Eylül 2021, Perşembe 11:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sırp Basketbol efsanesi Dusan Ivkovic 78 yaşında yaşamını yitirdi. Dusan Ivkovic son olarak 2014-16 yılları arasında Anadolu Efes'i çalıştırmıştı.
78 yaşındaki Dusan Ivkovic, ciğerlerindeki sorun nedeniyle vefat etti. Ciğerlerine su dolması sonucu hayatını kaybeden Avrupa basketbolunda efsane olarak tanınıyordu.