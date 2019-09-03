Düşbere nedir? Düşbere nasıl yapılır?

Düşbere nedir sorusu internet ortamında en çok arananlar arasında çok geçmeden yerini aldı. Düşbere azerbeycanın en çok sevilen meşhur lezzetleri arasında yer almaktadır. Bizim yemek kültürümüzdeki mantı tarifine benzeyen düşbereyi artık sizde evinizde hazırlayabileceksiniz. Düşbere nedir sorusunu soranlara işte cevabımız.

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

2 adet yumurta

3.5 su bardağı un

Yarım su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

İÇ HARCI İÇİN

250 gr. Kıyma

1 adet soğan

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1. ADIM: Kaseye yumurtalar kırılır, tuz ilave edilir çırpılır. Yarım su bardağı su ile un ilave edilerek börek hamurundan daha sert bir hamur hazırlanır, üzeri örtülerek 10-15 dakika kadar dinlendirilir.

2. ADIM: Başka bir kaseye kıyma, rendelenmiş soğan, karabiber ve tuz ilave edilerek iç malzemesi hazırlanır.

3. ADIM: Dinlenen hamur bezelere ayrılır, çok ince olmayan bir yufka açılır, küçük boy yuvarlak bir kalıp veya çay bardağı ile hamurdan daireler çıkarılır, ortasına iç malzemeden koyulur ve kapatılarak yarım daire şekli verilir, uçları bastırılarak iki ucu üst üste getirilir.

4. ADIM: Bütün parçalar aynı şekilde hazırlanır. Yarım tencere kaynar suya 1 çay kaşığı tuz ilave edilir, hazırlanan mantılar ilave edilerek 10-15 dk. Pişirilir. Tabağa alınan mantıların üzerine, karabiber serpilir sıcak servis edilir.