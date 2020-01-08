İran'dan Kiev'e gitmek üzere hareket eden Ukrayna Hava Yollarına ait içerisinde mürettebatla birlikte 176 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Yapılan açıklamada sağ kurtulan kimsenin olmadığı ifade edildi. Ukrayna Dışişleri Bakanı uçakta 82 İranlı, 63 Kanadalı, 11 Ukraynalı, 10 İsveçli olduğunu bildirdi.

Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, İranın başkenti Tahran'ın 40 kilometre güneyindeki İmam Humeyni Havalimanı'ndan, Ukraynanın başkenti Kieve gitmek üzere kalkış yaptı. İçerisinde mürettebatla birlikte 176 kişinin bulunduğu belirtilen uçak, kalkıştan kısa süre sonra irtifa kaybederek Tahran'a yakın Parand bölgesinde düştü. Uçağın, ilk belirlemelere göre teknik bir arıza sonucu düştüğü öne sürülürken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can kaybı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, başkent Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağından çok az kişinin sağ kurtulabileceğini söyledi. Kurtarma timlerinin olay yerine ulaştığını ifade eden Kulivend, yangının şiddeti nedeniyle çalışmaların zorlukla yapıldığını dile getirdi.

Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi de Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğünü bildirdi.

ABD ile İran arasındaki gerginlik dolayısyla uçak düşmesinde akıllara gelen ilk soru 'terör eylemi mi?' ifadesi oldu. İran makamlarından yapılan açıklamada, Merkezi Başkanı Kasım Biniyaz, Tahran’da düşen yolcu uçağının "füzeyle vurulduğu" iddiasını yalanladı.

Biniyaz, İran resmi haber ajansı IRNA’da yer alan açıklamasında, Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının motorda çıkan yangın nedeniyle düştüğünü söyledi. Uçağın füze saldırısı sonucu düştüğü yönündeki iddiaları yalanlayan Biniyaz, "Uçak, füzeyle vurulmuş olsaydı havada patlardı ancak kaza motorun ateş alması ve pilotun kontrolü sağlamada başarısız olması nedeniyle yaşandı" dedi.

Kara kutu hakkında İran'dan açıklama

İran, başkent Tahran’da düşen Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağının kara kutusunu ABD’li uçak firması Boeing’e vermeyeceğini açıkladı.

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