Futbol Dusko Tosic, Guangzhou'dan ayrıldı

Dusko Tosic, Guangzhou'dan ayrıldı

Futbol

Dusko Tosic, Guangzhou'dan ayrıldı

Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic, Çin ekibi Guangzhou'dan ayrıldığını açıkladı.

02 Aralık 2020, Çarşamba 23:02 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusko Tosic, Çin kulübü Guangzhou'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Instagram hesabından yaptığı açıklamada Guangzhou kulübüne ve taraftarlarına teşekkür eden Tosic'in ismi bu yaz transfer sezonunda Beşiktaş ile anılmıştı.

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Tosic'in açıklamasında "Guangzhou'nun kalbimde özel bir yeri olacak. Bu güzel ülkeden ayrıldığım için üzgünüm ama aynı zamanda geleceği ve yeni fırsatları dört gözle beklediğim için benim açımdan mutluyum" ifadeleri yer aldı.


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