Düşler Akademisi sporla diyabeti önlemeyi hedefliyor

Erasmus+ kapsamında gerçekleştirilen projeye Türkiye, İspanya, Makedonya, İtalya, Bulgaristan, Çekya, Yunanistan ve Slovakya olmak üzere 8 ülkeden 48 katılımcı yer alıyor.

Gençler arasında diyabet hastalığının azaltılmasına katkı sağlamak istenilen projede, gençlere düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmak, düzenli ve dengeli beslenme konusunda bilinçlendirmek, gençlerin diyabet hastalığı konusunda farkındalıklarını artırmak konularında çeşitli uygulamalı etkinlikler yapılıyor.

Proje aynı zamanda farklı ülkelerden gelen gençlerin kültürlerarası farklılıkları görerek hoşgörü bilinci kazanmasına katkı sağlıyor.

Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türk Ulusal Ajansı işbirliğiyle düzenlenen projenin bitiminde, katılımcılara edindikleri kazanımları belgeleyen Youthpass sertifikası verilecek.