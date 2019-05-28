Düşmemek için sarıldığı çelik tel eline saplandı

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.30 sıralarında Eğirdir ilçesine bağlı Mahmatlar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, arıza nedeniyle telefon direğine çıkan Hüseyin K.’nın yerden 5 metre yükseklikte çalıştığı sırada direk kırıldı.

Bir anda kırılan direkte yere düşmemek için çelik halata tutunan Hüseyin K., kopan çelik tellerin eline saplanması sonucu yaralandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Eğirdir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından eline batan çelik tel çıkarılan Hüseyin K., daha sonra tedavisi yapılmak üzere Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ISPARTA (İHA)