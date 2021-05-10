Moda Düşük bel yeniden moda oldu

Düşük bel yeniden moda oldu

Moda

Düşük bel yeniden moda oldu

İngiliz şarkıcı Dua Lipa’nın öncülüğünü yaptığı bir zamanların modası, düşük bel geniş paça yeniden moda oldu.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Z kuşağı olarak bilinen 1997-2012 doğumlu nesil, modayı da yönlendiriyor. Öncülüğünü İngiliz şarkıcı Dua Lipa’nın yaptığı düşük bel ve geniş paça, yeniden akım oldu. Düşük bel jean satışlarında yüzde 311 artış yaşanıyor. 90’ların trendi olan düşük belin yerini son 15 yıldır dar ve yüksek bel kesimler almıştı.

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