Düşük bel yeniden moda oldu

Z kuşağı olarak bilinen 1997-2012 doğumlu nesil, modayı da yönlendiriyor. Öncülüğünü İngiliz şarkıcı Dua Lipa’nın yaptığı düşük bel ve geniş paça, yeniden akım oldu. Düşük bel jean satışlarında yüzde 311 artış yaşanıyor. 90’ların trendi olan düşük belin yerini son 15 yıldır dar ve yüksek bel kesimler almıştı.