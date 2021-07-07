Aylık 2.85 milyar aktif kullanıcıya sahip Facebook, dolandırıcıların en fazla mesai harcadığı platformların başında geliyor. Sürekli yeni taktikler deneyen sahtekarlar, her gün yüzbinlerce kişinin kredi kartını boşaltıyor. Küresel çapta ele geçirilen paranın günde en az 100 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Mağdur ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Güvenlik çözümleri üreticisi Eset, sahtekarların son zamanlarda Facebook’ta en çok kullandıkları yöntemleri açıkladı.

‘BAŞIM DERTTE’ MESAJI

İşte en çok kullanılan dolandırıcılık yöntemleri:

Düşük faiz oranlarıyla anında kredi vermeyi vaat eden postlar paylaşıyor ve bu krediyi alabilmek için önden küçük bir ücret yatırmanızın yeterli olduğunu söylüyorlar.

Tüm sosyal medya profilinizi bir şablona klonluyor ve sizin kimliğinize bürünüp arkadaşlarınızla iletişime geçiyorlar. Onlara ‘başım dertte para yollar mısınız’ diye mesaj atıyorlar.

Bir ünlünün daha önce katıldığı canlı yayın programını gerçekmiş gibi gösterip açtıkları sahte hesapla kurbanların bilgilerini ele geçiriyorlar.

BAĞIŞ DA İSTİYORLAR

Doğal afet, hastalık ve kaza içerikli sahte bağış organizasyonları düzenleyerek vatandaşı bağış yapmaya ikna etmeye çalışıyorlar.

Bir markanın, ünlünün veya grubun kimliğine bürünerek sahte bir sayfa ya da hesap oluşturuyorlar ve bununla ilgili bir yarışma düzenliyorlar. Uçak bileti, telefon, tatil kazanmaları için de kişisel verileri istiyorlar.

Siber suçlular Facebook yönetim kimliğine de bürünüyor ve birinin hesabınıza giriş yapmış olabileceğini, parolanızın sıfırlandığını veya hesabınıza giriş yapmanız için bir bağlantı yollayarak önemli bir durum olduğunu öne sürüyorlar. Bu bağlantıyı tıkladığınızda da kimlik bilgileriniz ele geçiriliyor.