Düşük faizli krediye hücum

Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım tarihin en düşük faizleriyle konuttan, otomobile ve beyaz eşyadan tatile kadar vatandaşın elini rahatlatacak 4 kredi destek paketini bu ayın başında devreye almıştı. Paketlerin sunduğu tarihi oranlar ve avantajlar sayesinde kredi kullanımında büyük artış yaşandı.

13.8 milyar TL artış

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre; paketin devreye girdiği tarihte 541 milyar 250 milyon lira olan tüketici kredisi hacmi, 12 Haziran itibarıyla 555 milyar 73 milyon liraya ulaştı. Buna göre, iki haftada toplam 13.8 milyar liralık tüketici (konut, taşıt, ihtiyaç) kredisi kullandırılmış oldu.

1 haftada 402 milyon TL

Taşıtta ise yerli araçlar için yüzde 0.49 ile 0.69 arasında oran sunan pakete başvurular 5 Haziran itibarıyla başlamıştı. 5 Haziran- 12 Haziran tarihleri arasında taşıt kredisi hacmi 7 milyar 256 milyon liradan 7 milyar 658 milyon liraya yükseldi. Böylece bir haftada taşıt için 402 milyon liralık kredi kullanıldı.

Konutta talep büyük

En büyük artış konut kredilerinde görüldü. Sıfır konutlar için 1 yıl ödemesiz 15 yıl vadede yüzde 0.64 ile ikinci el konutlar için yüzde 0.74 oran sunan paketle konut piyasası canlandı. 1 Haziran-12 Haziran arasında konut kredisi hacmi 211.2 milyar liradan 216.1 milyar liraya yükseldi. 2 haftada 4 milyar 879 milyon liralık konut kredisi çekildi.