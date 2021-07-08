Düşük karbonhidrat diyeti: Günde ne kadar yağ yemelisiniz?

Birçok insan kilo vermek için düşük karbonhidratlı diyet uygular. Düşük karbonhidratlı bir diyet, tahıllar, baklagiller, bakliyatlar, ekmek, nişastalı sebzeler ve meyvelerde bulunanlar dahil olmak üzere karbonhidrat alımınızı sınırlar ve sizi protein oranı yüksek gıdalara yönlendirir. Böylece ideal kiloya sağlıklı bir şekilde ulaşmanız mümkün hale gelir.

Düşük karbonhiadrat diyeti, Tip 2 diyabet ve metabolik hastalıklarla savaşmanıza ve bunları önlemenize yardımcı olabilir. Ayrıca, değişen oranlarda birçok farklı düşük karbonhidrat diyeti türü vardır - bunların tümü kilo alımını azaltmanıza yardımcı olur. Bu nedenle, düşük karbonhidrat diyetleri oldukça fazla tercih edilir.

YAĞ VE PROTEİN ÖNEMLİ

Düşük karbonhidratlı diyetlerin tüm metabolik faydalarından yararlanmak için sadece karbonhidratı kesmek yeterli değildir. Yine de her gün iyi bir yağ ve protein kaynağından gelen belirli sayıda kaloriyi yemeniz gerekir. Yağların tam olarak "sağlıklı" olmadığı için yağı kesmenin diyetlerine büyük fayda sağlayacağı büyük bir efsanedir. Ancak bu doğru değil. Temel yağları kestiğinizde, açlık sancılarınızı daha da artırabilir ve beslenme seviyelerinizde uyumsuzluk yaratabilir. Bu nedenle yağın dahil edilmesi çok önemlidir.

DÜŞÜK KARBONHİADRAT DİYETİ

Kaloriler yağdan (%40) ve proteinden (%35) oluşur ve geri kalanı karbonhidrat kaynaklarından gelir. İdeal olarak, herhangi bir diyetle kalori alımınızdan ödün vermemelisiniz. İdeal ve etkili kilo kaybı için günde 1500 kalori alıyor olmalısınız ki bunun 600'ü yağ içeriğinden gelmelidir. Şimdi, 1 gram yağ dokuz kaloriye eşit olduğundan, 24 saatlik bir pencerede 67 gram yağ olduğu ortaya çıkıyor.

Tüm insanlar için diyet seçenekleri farklılık gösterse de, iyi bir temel kural, yağ alımınızın hedef vücut ağırlığınızın kilogramı başına yaklaşık 0,4 ila 0,5 gram arasında olması gerektiğidir.

Ayrıca, öğünlerinizde yediğiniz yağ ve protein türüne de dikkat etmelisiniz. Tabağınıza daha fazla doymamış yağ eklemeyi hedefleyin - çünkü bunlar aynı zamanda eser miktarda protein içerirler ve kilo verirken sağlığınızı koruyabilecek antioksidanlar ve mineraller açısından zengindirler. İyi doymamış yağ içeriği, fındık, tohum, deniz ürünleri, nohut ve bazı süt ürünleri gibi gıda maddelerinde bulunur.