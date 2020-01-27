Düşük karbonhidrat diyeti ile kilonuzu koruyun

Kilo vermek zor olsa da, asıl zorluk uzun vadede kiloyu korumaktır. Şimdi, yeni bir çalışma, kilo kaybını korumanın anahtarının karbonhidratlardan kurtulmak olabileceğini gösterdi. Boston'dan araştırmacılar, daha az karbonhidrat yemenin yakılan kalori miktarını artırdığını ve bunun sonucunda kiloyu daha uzun süre korumanıza yardımcı olduğunu buldular. Çalışma, 10 hafta boyunca ilk kilo verme diyetini tamamlayan 234 aşırı kilolu yetişkini içeriyordu. Bunlardan 164'ü, vücut ağırlığının yüzde 10 ila 14'ünü kaybetme hedefine ulaştı ve bir sonraki aşamaya geçti.

'20 kilo kaybedebilirler'

Katılımcılara 20 hafta daha uygulamaları için yüksek, orta veya düşük karbonhidratlı diyet uygulandı. Bir analiz, düşük karbonhidrat diyetine katılanların yüksek karbonhidrat diyetine göre günde 250 kilokalori daha fazla yaktığını ortaya koydu. Çalışmaya öncülük eden Dr. Cara Ebbeling, 'Bu fark devam ederse, etki üç yıl sonra yaklaşık 20 kiloluk bir kilo kaybına dönüşür ve kalori alımında değişiklik olmaz' dedi.

Araştırmacılar, bu etkinin yüksek karbonhidrat diyetlerine yanıt olarak yüksek insülin seviyelerine düşebileceğini öne sürüyorlar. İnsülindeki bu artış, yağ hücrelerini aşırı kalori depolamaya yönlendiriyor. Dr. Ebbeling, 'Vücudun geri kalanı için daha az kalori mevcut, açlık artar ve metabolizma yavaşlar. Bu kilo alımı için bir reçetedir' dedi.





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