Düşük maliyetle kârlı kazanç

Üstelik tarımı geliştirmek isteyen devlet de bu tür ürünlerin yetiştirilmesine destek veriyor. Ayrıca kısa sürede kendini amorti eden bu ürünlerin, hem içerde hem de dışarda pazar sorunu da bulunmuyor. Yani her daim alıcısı var. İşte bu alana ilgi duyanlar için yol gösterici bazı örnekler...

ÇÖREK OTUNUN KİLOGRAMI 70 LİRAYA ÇIKTI

Çörek otu bitkisinden kadim zamanlardan beri tıbbi amaçlı faydalanıldığı gibi kozmetik, parfüm ve gıdada da aroma amaçlı kullanılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yatırım rehberine göre, örneğin 10 dekarlık bir arazide yapacağınız yatırımın tutarı 2 bin 170 lira, yıllık işletme gideri de 6 bin 826 lira. Yıllık geliriniz ise 16 bin 490 lira. Yıllık net geliriniz de 9 bin 664 lira. Yatırımın kendini amorti süresi 8-12 ay. Masrafın 2 katı fayda sağlıyor. Şifa kaynağı olan çörek otu ve çörek otu yağına, pandemide hem Türkiye’de hem de dünyada çok rağbet var. Önceleri kilogram fiyatı 30-40 lirayken, pandemide 70 liraya kadar çıktı. Çörek otu Antalya ve Burdur Ticaret borsalarında işlem görüyor.

ADAÇAYI 2.5 KAT FAYDA SAĞLIYOR

Adaçayı; gıda, baharat, bitkisel çay, ilaç, parfüm ve kozmetikte kullanılıyor. Türkiye’de 97 türü olan adaçayı, üretim maliyetini 2 yılda amorti ediyor. 10 dekara yapılan yatırım ikinci yılda gelir getiriyor. Yatırım maliyetinin 2.5 katı faydası var. Yatırım tutarı 14 bin 200 lira, yıllık işletme gideri 10 bin 874 lira. Yılık işletme geliri ise 27 bin 950 lirayı buluyor. 5 yıllık proje ömrünün sonunda toplam net gelir 84 bin 457 lira. Türk adaçaylarının kalitesi yüksek olduğu için ABD başta olmak üzere yurdışından talep alıyor. Adaçayı; İzmir, Denizli, Muğla, Antalya, Konya ve Burdur Ticaret borsalarında işlem görüyor. Perakende kilogram fiyatı 90 lira civarında.

KEKİK YILDA 3 KEZ MAHSUL VERİYOR

Türkiye, toprak yapısının uygunluğu nedeniyle en fazla kekik üreten ve ihraç eden ülke. Kullanım alanları ağırlıklı baharat, ilaç, kozmetik ve kimya sektörü. 10 dekarlık bir arazide yapacağınız yatırımın tutarı 7 bin 200 lira. Yıllık işletme gideri 11 bin 566 lirayken yıllık işletme geliri ise 27 bin 662 lira. Kekikten, 10 yıllık proje ömrü boyunca net 161 bin lira gelir sağlanıyor. Türkiye’de tescilli 8 çeşit kekik var. Dekara 8 bin adet fide dikiliyor. Bir yılda 3 kez biçim yapılabiliyor ve makine ile hasat mümkün. Ambalajlı kekiğin kilogramı 100 liradan başlıyor, kalitesine göre 200 liraya kadar çıkabiliyor. Kekiğin baharat olarak kilogram birim ihracat fiyatı ise 3.34 dolar.

SARI KANTARONUN KATMA DEĞERİ YÜKSEK

Antidepresan özelliği de olan sarı kantaron fitoterapi, ilaç, kozmetik ve kimyada kullanılıyor. 10 dekarlık arazide yatırımın tutarı 21 bin 200 lira. Yıllık işletme gideri 12 bin 653 lirayken yıllık işletme geliri ise 45 bin 199 lira. 2 yıllık proje ömrü boyunca net 108 bin lira gelir elde etmek mümkün. Yapılan masrafın 2.5 katı fayda sağlayan kârlı bir yatırım. Fakir topraklarda bile yetişebilen soğuğa dayanıklı bir bitki. Hasat rakıma göre haziran ayından eylül ayına kadar sürüyor. Katma değer oluşturma potansiyeli yüksek olan sarı kantaron, üreticinin yüzde 182 kâr etmesini sağlıyor. Perakende kilogram fiyatı 85-90 lira.

PANDEMİNİN GÖZDESİ SUMAK

Türkiye sumağın gen merkezi konumunda. 3 yerli sumak türü var. Sumak, pandemi sebebi ile piyasada talebi artan bitkilerden birisi. Baharat, ilaç, kozmetik, kimya, dericilik, hayvanların beslenmesinde, peyzaj, ipek ve yün boyamada kullanılıyor. 10 dekarlık bir alandaki yatırımın tutarı 16 bin 800 lira. Yıllık işletme gideri 22 bin lira, yıllık işletme geliri ise 70 bin 757 lira. 1 dekar alana 80-100 sumak bitkisi dikilebiliyor. İkinci yıldan itibaren ürün veriyor ve bakımı yapıldığı sürece verimde kalabiliyor. Masrafın 3 katı fayda sağlıyor. Sumak, üreticinin kâr etmesinin yanında yüzde 60 pazarlama kâr marjı oluşturmakta. Sumağın perakende kilogram fiyatı da yaklaşık 70 lira.

HANGİ DESTEKLER VAR?

Tıbbi ve aromatik bitkiler için dekara 15 lira mazot ve 4 lira gübre olmak üzere toplam 19 lira destek ödemesi yapılıyor.

Organik ürün sertifikası için dekara 20 lira, bireysel ürün sertifikası için dekara 40 lira ödeniyor.

İyi tarım desteği olarak da ürün sertifikası için dekara 20 lira, bireysel ürün sertifikası için dekara 40 lira veriliyor.

Toplam 5 dekar veya altında bir alanda tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan küçük aile işletmelerine dekara 100 lira ödeme var.

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, depolanması ve paketlenmesine yönelik yatırımlar destekleniyor.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nce, düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılıyor.

Orman köylülerine tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik projelerde değişen oranlarda destek kredileri veriliyor.

HAZİNE ARAZİSİNİ UYGUN BEDELE KİRALAMA FIRSATI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tıbbi, aromatik bitki ve süs bitkisi yetiştirmek isteyenlere Hazine arazilerini uygun bir bedelle kiraya veriyor. Bakanlıkça Hazine taşınmazları rayiç bedelin binde 1’i üzerinden kiralanıyor, yani arazilerin bir dönümü ortalama 20 lira bedelle kiraya veriliyor. Kadın ve genç girişimciler öncelikli. Yatırım için araziniz yoksa bu fırsatı kaçırmayın. Başvurular, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi ‘milliemlak.gov.tr’ üzerinden yapılabiliyor.