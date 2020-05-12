Düşük seviye cihazlara özel Instagram Lite uygulaması kapatıldı

Android için Instagram Lite uygulaması kullanımdan kaldırıldı. İlk olarak 2018 yılında Meksika'da kullanıma sunulan uygulama, 573KB boyuta sahipti ve kısa süre sonra Kenya, Peru ve Filipinler’de de kullanıma sunuldu. Android Police tarafından yazılan rapora göre uygulama, 12 Nisan’da Play Store’dan kaldırıldı. Bugün ise kullanıcılara diğer kanallara geçmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.

Instagram Lite’ı açmaya çalışanlar artık standart Instagram uygulamasına veya Instagram’ın web sürümüne yönlendiriliyor. Uygulama, nisan ayının ortaları itibarıyla Google Play’deki listelerden kaybolmuştu.

Facebook konu hakkında, “Instagram Lite uygulamasının testini sonlandırıyoruz. Kullanıcılar, Instagram’ın son sürümünü kullanarak insanlarla ve sevdiği şeylerle bağlantıya geçebilir.” dedi.