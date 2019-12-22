Testosteron yani erkeklik hormonu seviyeleri kış aylarında düşüyor, ilk baharda tekrar artıyor. Uzmanlar kış aylarındaki düşük testosteron sevilerinin soğuk yüzünden olabileceğini söylüyor. Ancak yapılan araştırmalar düşük testosteron seviyelerinin çok fazla ışık alınmadığından olabileceğini buldu.

Dailymail'in haberine göre, İtalya'daki Siena Üniversitesi'nden araştırmacılar, cinsel arzunun azalmasından şikayet eden 38 orta yaşlı adam üzerinde çalışma yaptı. Araştırmacılar erkekler üzerinde 'cinsel tatmin' anketlerini doldurmalarını istediler ve testosteron düzeylerini ölçtüler.

Araştırmanın diğer aşamasında erkekler rastgele iki gruba ayrıldı. Bir gruptan bir ışık kutusunun önünde günde 30 dakika geçirmesi istenirken, diğer gruba (kontrol grubu), önemli ölçüde daha az ışık verecek şekilde uyarlanmış bir ışık kutusu verildi.

İki haftalık ışık tedavisinden sonra, iki grup bir kez daha anketlerini doldurdu ve testosteron seviyeleri yeniden test edildi.

Tam ışık dozu alan erkeklerin testosteron seviyelerinde yüzde 50 artış olduğu görüldü ve kontrol grubunda herhangi bir değişiklik görülmedi. Işık alan erkeklerin cinsel tatmin puanlarında üç kat artış olduğu görüldü.