Düşük yağlı ve düşük karbonhidratlı diyet erken ölüme neden olabilir

Yeni bir çalışmaya göre, düşük karbonhidratlı, az yağlı diyetin çok da sağlıklı olmadığı ortaya çıktı. Bu iki gıda grubunu en aza indirmek, 1980'lerden beri kilo vermek ve sağlıklı olmak için popüler bir yol olmuştu. Yüksek yağlı, yüksek karbonhidratlı diyetler gerçekten daha kötü sağlık sonuçları ve daha yüksek ölüm riskleri ile bağlantılıdır, ancak Harvard Üniversitesi'nde yapılan yeni araştırmalar, daha az karbonhidrat ve yağ tüketmenin yaşam süremizi uzatmayacağını buldu. Dahası, yeni çalışmaya göre, 'boş kaloriler' ile yapılan sağlıksız gıdalardan tüketenlerin ölüm oranları daha yüksek.

Besinlerin miktarı değil niteliği önemli

Araştırmacılar, diyetlerimizin uzun ömürümüzü nasıl etkilediğini belirleyen, yağlar ve karbonhidratlar da dahil olmak üzere besinlerin miktarının değil, niteliğinin olduğunu öne sürüyorlar.

MailOnline'da yer alan habere göre, kırmızı et, süt, peynir ve bazı yağlar gibi karbonhidratların (ekmek, makarna, tahıl ve bira) kesilmesinin kısa vadede kilo vermenize yardımcı olacağından şüphe yok. Ancak bu diyetlerin uzun vadede genel sağlığımızı iyileştirip iyileştirmediği konusunda hala tartışmalar sürüyor.

Son araştırmalar, bazı yağlı yiyecekler yemeye izin veren ancak karbonhidratları kesmeyi veya neredeyse ortadan kaldırmayı gerektiren keto diyetlerinin Kourtney Kardashian ve LeBron James gibi ünlüler arasında popüler olduğunu ve uzun vadede sürdürülemez değil, potansiyel olarak sağlıksız olduğunu ileri sürdü.





Kourtney Kardashian

Tabii ki, insanların sağlığı ve refahının birincil bir ölçüsü uzun ömürdür. Bu nedenle Harvard'daki araştırmacılar düşük karbonhidratlı ve az yağlı diyetlerin hayatımıza yıl ekleyip eklemediğini belirlemek için yola çıktılar. Ekip, ortalama yaşı 49.7 olan 37.233 yetişkin Amerikalının diyetleri ve sağlığı ile ilgili verileri analiz etti. Çalışma boyunca, 4.866 kişi öldü.

Diyetlerini, karbonhidrat veya yağ bakımından ne kadar düşük olduklarına ve kaynakların 'sağlıklı' veya 'sağlıksız' ölçeklerine göre puanladılar. Araştırmanın sonucu olarak şunlar ortaya çıktı:

Düşük karbonhidratlı veya az yağlı diyet yapan insanlar, ortalama olarak bu beslenme kısıtlamalarına uymayanlardan daha fazla yaşamadılar.

Sağlıksız düşük karbonhidrat diyetleri yiyenler yüzde yedi daha yüksek ölüm riskiyle karşı karşıya kaldı.

Diyetleri yağ oranı düşük ancak kalitesi 'sağlıksız' olan insanlar yüzde altı daha fazla ölüm riski altındaydı.

Ne yazık ki, bu düşük kaliteli gıdalar çok daha ucuzdur, yani karbonhidrat ve yağları sınırlama çabalarına rağmen daha yüksek ölüm riski ile karşı karşıya olanların düşük gelir ve eğitim seviyelerine sahip olma olasılığı daha yüksek.

Meyveler, sebzeler, tahıllar, balıklar ve kümes hayvanları açısından zengin diyetler daha uzun ve daha sağlıklı bir yaşam için düzeltici kalmanın en güvenilir ve doğru yol.



















