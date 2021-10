Düşündüğünüzde vücudunuza ne oluyor? Bunun cevaplanması basit bir soru olduğunu düşünebilirsiniz. Düşünceler, beyninizde sizi bir şeyler yapmaya iten kelimelerdir. Gerçekten de, bu soru bilim adamlarını onlarca yıldır şaşırttı ve nihai cevap üzerinde hala çalışılıyor. Bu araştırmalarda insanların düşünce gücü ile bazı şeyleri kontrol edebildiği saptanmıştır.

DÜŞÜNCE GÜCÜ NEDİR?

Gün boyunca kafanıza çok sayıda düşünce gelir: fikirler, yapmak istediğiniz şeyler, birlikte olmak istediğiniz insanlar, birine söylemek istediğiniz bir şey, satın almanız gereken bir şey, bir şey veya birisi bilmek istersiniz. Bazıları olumludur ve olmak istediğiniz kişi olmak için ne yapmanız gerektiğini gösterir. Bunlar olayları hızlandırmaya yardımcı olur. Ancak diğerleri, yapmanız gerekeni yapmamanız için size bir tür korku aşılayacaktır. Bunlar olayları yavaşlatır.

DÜŞÜNCE GÜCÜ NE İŞE YARAR?

David Allen'ın dediği gibi, “Sadece düşüncelere sahip olmak bir şeydir; onları bilinçli olarak beslemek bambaşka bir şey.” İyi bir fikriniz varsa ve ona yeterince dikkat etmezseniz, zihninizde sulanır ve yok olur. Henüz büyümemiş bir çiçektir. Ancak bir şey yaparsanız, hatta daha sonra gözden geçirip yeniden gözden geçirebileceğiniz bir yere yazarsanız, nörolojik sisteminiz bu düşünceye tepki vermeye, yeni fikirler ve başka düşünceler üretmeye başlar.

Onları dikkat ve ilgiyle beslediğinizde, düşünceleriniz bilinçaltınıza yerleşir ve oradan hareketlerinizi etkiler. Sizi yapmaya iten her türlü hileyi kullanır. Örneğin; size yardımcı olabilecek (ve büyük olasılıkla sevecek) başkalarıyla paylaşılmaya odaklar. İyi düşünceleri kucaklamak ve kötüleri atmak yeterli değildir. Düşüncelerinize dikkat etmeli ve onlara göre hareket etmeye niyet etmelisiniz. Düşüncelerinizden bir şeyler yaratma, hayatınızı değiştirme ve başkalarının hayatını etkileme gücünüz vardır.

İNSAN BEYİN VE DÜŞÜNCE GÜCÜNÜ NASIL KULLANABİLİR?

Nöroplastisite, beynin sürekli olarak yeni sinir yolları oluşturma yeteneğidir. Ustalaşmaya çalıştığımız bir beceriyi tekrarladığımızda, o eylemi temsil eden sinir ağlarını güçlendiririz. Aynısı, eylemi gerçekleştirsek de, basitçe görselleştirsek de beyinde fiziksel olarak gerçekleşir. Beyniniz gerçekleştirdiğiniz bir eylem ile görselleştirdiğiniz bir eylem arasındaki farkı söyleyemez.

Psikoloji testleri, birine hedefinizi söylediğinizde ve bunu kabul ettiklerinde, bu hedefi gerçekleştirmek için işi yapma olasılığınızın azaldığını kanıtladı. Bunun nedeni, beyninizin konuşmayı yapmak için yanlış anlamasıdır. Yani, sosyal kabulün getirdiği memnuniyet, beyninizi kandırarak hedefe zaten ulaşıldığını hissettirir. Anlatırken yaşadığınız tatmin, onu gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapma motivasyonunu ortadan kaldırır.

DÜŞÜNCE GÜCÜNDE YÜZ GERİ BİLDİRİMİ HİPOTEZİ

Yüz Geri Bildirimi Hipotezi, bir duyguyu temsil eden yüz ifadelerinin, vücudunuzda gerçek duyguyu deneyimlediğinizde meydana gelenlere benzer değişiklikleri tetiklediğini gösterir. Örneğin, beyniniz sahte bir gülümseme ile gerçek bir gülümseme arasındaki farkı söyleyemez. Pozlanmış bir gülümseme, fizyolojik olarak, gerçek bir gülümsemeyle aynı zevk veya mutluluk tepkisini ortaya çıkaracaktır.

Purdue Üniversitesi Psikolojik Bilimler Bölümü'ndeki araştırmalar, sosyal veya duygusal acının fiziksel acı kadar gerçek ve yoğun olduğunu keşfetti. Aynı beyin ağları, bir kişi fiziksel bir yaralanma yaşadığında, acı verici bir duygusal deneyim yaşadığında olduğu gibi aktive olur. Beyniniz fiziksel ve duygusal acıyı ayırt edemez. Beyninizin gerçek ve hayali bir tehdit arasındaki farkı ayırt edemediğini kanıtlayan çok sayıda araştırma var; fiziksel tepki aynıdır.

Düşünce gücü ile her şeyi değiştirebilirsiniz. Ne zaman bir deneyim yaşasak, karşılık gelen nöronlar aktive olur. Her etkinleştirildiklerinde, önem sırasına göre biraz yükseltilirler. Bir deneyimi tekrarlamak veya uzatmak, nöronlar arasındaki bağlantıları güçlü tutacak ve kalıcı olmalarını sağlayacaktır. Yaşadığınız her şey beyninizin fiziksel yapısını bir şekilde değiştirecektir. Yaptığınız şeyler, zaman geçirdiğiniz insanlar, her duygu, düşünce ve otomatik deneyim, sizi olduğunuz kişi yapmak ve kim olabileceğinizi etkilemek için beyninizin kablolarını etkiler.





Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.