Duvaklı pilav tarifi: Duvaklı pilav nasıl yapılır?

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Duvaklı pilav tarifi

Duvaklı pilav malzemeleri

Pilav için;

2 su bardağı pirinç

2. 5 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığına yakın toz şeker

Tuz

Duvaklı pilav üzeri için;

250 gr kıyma

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Bir tutam doğranmış maydanoz

Duvaklı pilav yapılışı

Pirinçleri iyice yıkayın ılık suya çok az tuz atıp 30 dakika bekletin. Tereyağ ve sıvı yağı tencereye koyum eritin. Süzülen pirinçleri, tuzu ve şekeri tencereye ilave edin. Kavrulan pirinçlerin üstüne sıcak suyu ilave edin. Pişen pilavın üzerine kağıt havlu ekleyip dinlenmeye bırakın. Bir tavaya tereyağ ve sıvı yağ ekleyip ince ince kıyılmış soğanları ilave edip pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine kıymayı ekleyin ve kavurun. Tuzu ve baharatları ekleyip biraz daha kavurup ocaktan alın. İnce doğranmış maydanozu kıymalı harca ekleyin ve güzelce karıştırın. Kaseye önce kıymalı harçtan ekleyip iyice bastırın. Üzerine pilavdan ekleyin ve tekrar bastırıp sıkıştırın. Servis tabağına kaseyi ters çevirip servis edin.