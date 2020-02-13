Duvaklı pilav tarifi: Duvaklı pilav nasıl yapılır?
Türk mutfağında pilavın her çeşidi oldukça seviliyor. Duvaklı pilav tarifi de oldukça lezzetli ve yemeklerin yanına yakışan bir tarif. Sevdiklerinize şık sunumlu sofralarda ikram edebileceğiniz duvaklı pilav tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiz bir yemek. Eğer duvaklı pilav tarifi arıyor yada duvaklı pilav nasıl yapılır merak ediyorsanız "duvaklı pilav tarifi, duvaklı pilav nasıl yapılır" detaylar haberimizde.
13 Şubat 2020, Perşembe 14:04 Son Güncelleme:
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Sebze yemeklerinin yanına ne yapılır diye düşünüyorsanız duvaklı pilav tarifi yemeği sebze yemeklerinin yanına oldukça yakışacaktır. Eğer duvaklı pilav tarifi arıyor yada duvaklı pilav nasıl yapılır merak ediyorsanız "duvaklı pilav tarifi, duvaklı pilav nasıl yapılır" detaylar haberimizde.
Duvaklı pilav tarifi
Duvaklı pilav malzemeleri
Pilav için;
- 2 su bardağı pirinç
- 2. 5 su bardağı sıcak su
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığına yakın toz şeker
- Tuz
Duvaklı pilav üzeri için;
- 250 gr kıyma
- 1 adet soğan
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz
- Karabiber
- Bir tutam doğranmış maydanoz
Duvaklı pilav yapılışı
Pirinçleri iyice yıkayın ılık suya çok az tuz atıp 30 dakika bekletin. Tereyağ ve sıvı yağı tencereye koyum eritin. Süzülen pirinçleri, tuzu ve şekeri tencereye ilave edin. Kavrulan pirinçlerin üstüne sıcak suyu ilave edin. Pişen pilavın üzerine kağıt havlu ekleyip dinlenmeye bırakın. Bir tavaya tereyağ ve sıvı yağ ekleyip ince ince kıyılmış soğanları ilave edip pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine kıymayı ekleyin ve kavurun. Tuzu ve baharatları ekleyip biraz daha kavurup ocaktan alın. İnce doğranmış maydanozu kıymalı harca ekleyin ve güzelce karıştırın. Kaseye önce kıymalı harçtan ekleyip iyice bastırın. Üzerine pilavdan ekleyin ve tekrar bastırıp sıkıştırın. Servis tabağına kaseyi ters çevirip servis edin.