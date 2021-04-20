Duvarda sayılar (Oyun)

MALZEMELER:

Kâğıt, yapıştırıcı, makas, renkli keçe kâğıtları, bant ve kalem Yaş: 5

NASIL OYNANIR?

Bir kâğıt üzerini bölmelere ayırıp, her bölmenin içerisine farklı sayılarda daireler çizin. Bu kâğıdı duvara yapıştırın. Her bölmede kaçar tane daire varsa keçe kâğıdından da o sayıları çizip, kesin. İşte oyunumuz hazır! Çocuğunuzdan daireleri sayıp, o sayıyı bölmeye yapıştırmasını isteyin.



