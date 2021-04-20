Duvarda sayılar (Oyun)
Bu oyunla çocuğunuz hem sayıları pekiştirecek hem de çocuğunuzun bilişsel gelişimini desteklemiş olacaksınız.
20 Nisan 2021, Salı 12:45 Son Güncelleme:
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MALZEMELER:
Kâğıt, yapıştırıcı, makas, renkli keçe kâğıtları, bant ve kalem Yaş: 5
NASIL OYNANIR?
Bir kâğıt üzerini bölmelere ayırıp, her bölmenin içerisine farklı sayılarda daireler çizin. Bu kâğıdı duvara yapıştırın. Her bölmede kaçar tane daire varsa keçe kâğıdından da o sayıları çizip, kesin. İşte oyunumuz hazır! Çocuğunuzdan daireleri sayıp, o sayıyı bölmeye yapıştırmasını isteyin.