Etkinlik Rehberi Duvarda sayılar (Oyun)

Duvarda sayılar (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Duvarda sayılar (Oyun)

Bu oyunla çocuğunuz hem sayıları pekiştirecek hem de çocuğunuzun bilişsel gelişimini desteklemiş olacaksınız.

20 Nisan 2021, Salı 12:45 Son Güncelleme:
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MALZEMELER:

Kâğıt, yapıştırıcı, makas, renkli keçe kâğıtları, bant ve kalem Yaş: 5

NASIL OYNANIR?

Bir kâğıt üzerini bölmelere ayırıp, her bölmenin içerisine farklı sayılarda daireler çizin. Bu kâğıdı duvara yapıştırın. Her bölmede kaçar tane daire varsa keçe kâğıdından da o sayıları çizip, kesin. İşte oyunumuz hazır! Çocuğunuzdan daireleri sayıp, o sayıyı bölmeye yapıştırmasını isteyin.


Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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