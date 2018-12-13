Duvarı delip cep telefonlarını çaldılar

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 8 Aralık’ta gece saatlerinde Serdivan ilçesindeki bir elektronik mağazasında duvarın delinerek cep telefonu hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

DETAYLI HAZIRLIK YAPMIŞLAR

İnceleme sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilerin daha önce mağazaya keşif amacıyla birçok kez geldiğini ve detaylı hazırlıktan sonra hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit eden polis ekipleri, operasyon düzenledi.

Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler R.A. (32) ve A.D. (33) gözaltına alındı.

KENDİ İŞ YERİNDE SAKLAMIŞ

Elektronik mağazasından çalınan 500 bin lira değerindeki 88 cep telefonu ise Serdivan ilçesinde şüphelilerden birine ait iş yerinin müştemilatında ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından, Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan R.A. ve A.D, tutuklandı.

Cep telefonlarını teslim alan mağaza yetkilisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, titiz çalışmalarından dolayı Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne teşekkür etti.