Duvarlarda matematik(Oyun)

MALZEMELER

Kâğıt, yapışkanlı kâğıtlar (post-it), kalem, bant/ Yaş: 4+

NASIL OYNANIR?

Yapışkanlı kâğıtlara çocuğunuzun seviyesine göre matematiksel işlemler yazın ve duvara yapıştırın. İşlemlerin cevaplarını yazdığınız kâğıtları da onların üzerine duvara yapıştırın. Çocuğunuzdan yapışkan kâğıtları cevapların üstüne yapıştırmasını isteyin.