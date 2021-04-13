Duvarlarda matematik(Oyun)
Eğlenerek ve dokunarak öğrenmeyi sağlayan bu oyun çocukların zihinlerinde farklı bağlantılar kurulmasını sağlar ve matematiği somutlaştırarak öğrenmelerini sağlar.
13 Nisan 2021, Salı 14:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
Kâğıt, yapışkanlı kâğıtlar (post-it), kalem, bant/ Yaş: 4+
NASIL OYNANIR?
Yapışkanlı kâğıtlara çocuğunuzun seviyesine göre matematiksel işlemler yazın ve duvara yapıştırın. İşlemlerin cevaplarını yazdığınız kâğıtları da onların üzerine duvara yapıştırın. Çocuğunuzdan yapışkan kâğıtları cevapların üstüne yapıştırmasını isteyin.