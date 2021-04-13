Etkinlik Rehberi Duvarlarda matematik(Oyun)

Duvarlarda matematik(Oyun)

Etkinlik Rehberi

Duvarlarda matematik(Oyun)

Eğlenerek ve dokunarak öğrenmeyi sağlayan bu oyun çocukların zihinlerinde farklı bağlantılar kurulmasını sağlar ve matematiği somutlaştırarak öğrenmelerini sağlar.

13 Nisan 2021, Salı 14:14 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Kâğıt, yapışkanlı kâğıtlar (post-it), kalem, bant/ Yaş: 4+

NASIL OYNANIR?

Yapışkanlı kâğıtlara çocuğunuzun seviyesine göre matematiksel işlemler yazın ve duvara yapıştırın. İşlemlerin cevaplarını yazdığınız kâğıtları da onların üzerine duvara yapıştırın. Çocuğunuzdan yapışkan kâğıtları cevapların üstüne yapıştırmasını isteyin.

Yazarlarımızdan
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