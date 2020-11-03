Öncelikle sizi tanıyalım.

Merhaba Ben Duygu. Kızım Leyla ile 33 yaşında anneliği tattım ve şu an dünyamın merkezinde o var. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü lisans eğitimimi tamamladıktan sonra, Kanada’da bir süre yaşayarak Uluslarası İşletme & Stratejik Pazarlama üzerine master yaptım. 15 yılı aşkın süredir kurumsal hayatın içinde bir çok global firmada görev yaptım ve Leyla’nın doğumundan sonra çalışma hayatıma ara verdim.

Bir sosyal medya hesabı kurmaya nasıl karar verdiniz? Açıkçası sadece bize hatıra kalması için hikayelerimizi yalın bir dille yazmaya başladım ve yazılardaki samimiyet sanıyorum okuyuculara geçti. Yavaş yavaş daha çok kişiye ulaşan fayda sağlamayı öncelik haline getirmiş bir sayfa haline geldi.

Pandemi döneminde hesabının iyice ivmelendiğini söyleyen Batum, hayatın her alanına dokunan özgün içerikleri ile markaların da radarına girmeye başladı.

İçeriklerinizi oluştururken neye dikkat ediyorsunuz?

“Yazı yazmayı ve hikaye anlatmayı çok seviyorum. Hayatımıza dair her şeyi bir içerik kaygısı gütmeden paylaşıyorum” diyen Batum, sadece anne-çocuk kategorisinin dışında, beslenme, dekorasyon ve kendi çizgisinde moda alanlarında da zevklerini paylaşmayı sevdiğini söylüyor.

Uzun vadede kendinizi dijital dünyada nasıl konumlandırıyorsunuz?

İnsanların farklı alanlarda fikir edinebilecekleri, okumaktan ve izlemekten keyif alacakları, bir çizgisi olan, güvenilir ve tutarlı içerikler üretmeye devam etmek istiyorum.

İçeriklerinde mükemmeliyet algısından uzak durmaya çalıştığının altını çizen Batum, kısa sürede annelerin sempatisini ve güvenini topladı.