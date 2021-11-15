Duygu Boztepe evlendi

Altı yıl önce hayata veda eden Sertaç Boztepe’nin eşi oyuncu-sunucu Duygu Boztepe yeniden evlendi. Bir süredir beraber olduğu Ersin Özşen’le Fethiye’de nikâh defterine imza atan Boztepe, düğünde objektiflere eşi ve kızı Duru’yla birlikte poz verdi.

'NUR İÇİNDE YAT CANIM'

Duygu Boztepe, altı yıl önce kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden eşi Sertaç Boztepe’ye Instagram’dan duygusal bir paylaşımda bulunmuştu.

Boztepe, yıllar önce kızı Duru ile eşinin çekildiği bir kareyi yayınlayarak altına şu sözleri sıraladı:

“Daha ne yaşanabilir ki derdim. Günümüzde, içinden geçtiğimiz süreçte artık ‘Vah kalana’ demeye başladım. Biliyorum ki huzurun yerinde, elin üstümüzde… Nur içinde yat canım.”