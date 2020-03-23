Duygu Boztepe'den duygusal mesaj: Biliyorum ki huzurun yerinde, elin üstümüzde
2015 yılında mücadele ettiği kanser hastalığına yenilerek hayatını kaybeden Sertaç Boztepe, 5. ölüm yıl dönümünde unutulmadı.
23 Mart 2020, Pazartesi 12:30 Son Güncelleme:
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Sertaç Boztepe'nin eşi ve kızının annesi Duygu Boztepe, Instagram sayfasında duygusal bir mesaj yayınladı. Instagram'da yıllar öncesine ait fotoğrafı paylaşan Duygu Boztepe altına şu notu düştü:
"Daha ne yaşanabilir ki derdim. Günümüzde, içinden geçtiğimiz süreçte artık 'vah kalana' deneme başladım. Biliyorum ki huzurun yerinde, elin üstümüzde...Nur içinde yat canım..."
Deniz Pulaş da eski dostu ile fotoğrafını "Nur içinde yat yiğidim. 5 yıl... şu üç günlük dünyadan bir güzel adam, Sertaç Boztepe geçti" notuyla paylaştı.