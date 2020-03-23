Sertaç Boztepe'nin eşi ve kızının annesi Duygu Boztepe, Instagram sayfasında duygusal bir mesaj yayınladı. Instagram'da yıllar öncesine ait fotoğrafı paylaşan Duygu Boztepe altına şu notu düştü:

"Daha ne yaşanabilir ki derdim. Günümüzde, içinden geçtiğimiz süreçte artık 'vah kalana' deneme başladım. Biliyorum ki huzurun yerinde, elin üstümüzde...Nur içinde yat canım..."

Deniz Pulaş da eski dostu ile fotoğrafını "Nur içinde yat yiğidim. 5 yıl... şu üç günlük dünyadan bir güzel adam, Sertaç Boztepe geçti" notuyla paylaştı.







