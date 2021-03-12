İstanbul'da yaşayan Duygu Çakmak, Lübnan'da düzenlenmesi planlanan Miss Eurape 2021 Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor. Fashion TV Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat tarafından seçilerek Türkiye'yi temsil etmesi istenen Duygu Çakmak, çok heyecanlı olduğunu söyledi.

İngilizce ve Almanca bildiğini, aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans programı içinde bulunduğu anlatan Duygu Çakmak, Türk kadınlarının güzelliğini yarışmada kanıtlamak istediğini ve birincilik tacı ile ülkesine dönmeyi istediğini kaydetti.

Miss Europe Türkiye hakları sahibi olan Enis Onat ise “Duygu'nun ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğini düşünüyorum" dedi.

20 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yapılacak yarışma kampına 50 ülkeden finalistler katılacak.