İşte Selvi'nin yazısı:

Gaziantep’te Mehmet Kaplan’la birlikte olduğu evin dördüncü katından düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen’le ilgili Adli Tıp raporunun kimya ve biyoloji sonuçları ortaya çıktı. Ancak soruşturmayı yürüten Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Duygu Delen’le ilgili olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu’na sorduğu soruların yanıtlarının verilmesinin ise biraz zaman alacağı öğrenildi.

Duygu Delen olayıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürüten Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu’na Duygu Delen’in intihar mı ettiği yoksa öldürüldüğü mü, intihar ettiğine dair emarelerin olup olmadığı, düşmeden önce şuurunun yerinde olup olmadığı gibi sorular sorduğu ortaya çıktı.

İstanbul Adli Tıp doğruladı

İstanbul Adli Tıp Kurumu kimya ve biyoloji ihtisas grupları ise incelemelerini tamamlayarak raporlarını sundular. Adli Tıp raporunda Mehmet Kaplan’ın 257 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaplan’ın kan örneklerinde yapılan incelemede esrar belirlendi. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından Mehmet Kaplan’ın kan ve idrar örnekleri üzerinde yapılan incelemede de “THC (esrar) metabolitleri saptanmıştır” denilmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumu bu incelemeyi doğruladı.

Duygu Delen’in kan ve idrar örneklerinde ise alkol veya herhangi bir uyuşturucu tespit edilmedi.

Mehmet Kaplan'ın DNA'sı tespit edildi

Duygu Delen, yakın çevresindekilerin anlatımına göre yaşamayı seven, hayat dolu genç bir kızdı. Daha önce yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrıldığı erkek arkadaşı Mehmet Kaplan’la bir araya geldiği evin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti. O günden bu yana Duygu Delen intihar mı etti, yoksa atıldı mı sorusu aydınlatılmayı bekliyor. Duygu Delen’in giysilerinden ve vücudundan alınan örneklerin incelenmesinde Mehmet Kaplan’a ait DNA örnekleri tespit edildi.

Mehmet Kaplan'ın mesajları

Mehmet Kaplan’ın cep telefonunun incelenmesinde ise arkadaşlarına sinirlerine hâkim olmakta zorlandığı ve Duygu Delen’e daha fazla zarar vermek istemediği yönünde mesajlar attığı tespit edildi. Mehmet Kaplan ifadesinde babasının ikinci eşi olan Özbek kökenli annesinin iki yaşındayken terk ettiğini ve annesini hiç görmediğini anlatmıştı.

4 metre ileriye düşmüş

Duygu Delen olayını aydınlatmak için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titiz bir soruşturma yürütülüyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şeffaf bir soruşturma yürütülüp olayın aydınlatılmasını istemişlerdi. Kamera görüntülerinde Duygu Delen’in hiçbir hareket yapmadan yere çakılması, şuurunun açık olup olmadığı sorusunu gündeme getirmişti. Olay yerinde yapılan inceleme Duygu Delen’in apartman duvarının tam dibine düşmediği, 4 metre 13 santimetre ileriye düştüğü tespit edildi.

Balkon göğsüne geliyor

Duygu Delen’in düştüğü evin balkonun duvarının 105 santimetre olduğu tespit edildi. Balkonun üzerinde bulunan demir korkulukla birlikte yüksekliğin 1 metre 20 santimetreye ulaştığı belirlendi. Balkon yüksekliğinin boyu 1 metre 62 santimetre olan Duygu Delen’in göğüs hizasına geldiği tespit edildi. Bu durum Duygu Delen’in balkondan aşağıya atlamak için korkuluklardan tutup kendini yukarı kaldırması gerektiği yorumlarına neden oldu.

Evde yoğun kan izi

Mehmet Kaplan ile Duygu Delen’in birlikte olduğu evde çok yoğun kan izleri tespit edildi. Mehmet Kaplan ifadesinde Duygu Delen’in telefonunda eski erkek arkadaşına ait fotoğrafları görünce sinirlendiğini, gardırobun camına yumruk attığını, cam kesikleri ile elinin kanadığını, Duygu Delen’in telefonunu almak istemesi üzerine tokat attığını anlatmıştı.

Giriş kapısının iç kolunda, banyo ve yatak odası arasındaki antrenin duvarında, birlikte oldukları genç odasının kapı iç kolunda, oda zemininde, balkon kapısının iç kısmında, balkon zemininde ve balkonun korkuluklarında, genç odasının banyo ve zemini ile odada bulunan iki yatakta yoğun olarak kan izleri tespit edildi. Ancak bu izlerin sadece Mehmet Kaplan’a mı ait olduğu, Duygu Delen’in kan izlerinin bulunup bulunmadığı henüz belirlenmedi.

Ayrıca Mehmet Kaplan’ın yumruk attığını söylediği gardırobun aynalı camı kırılırken, gardıroba ait mobilya parçasının da kırılarak yerde olduğu tespit edildi

Çok sayıda yaralanma tespit edildi

Duygu Delen’in vücudunda çok sayıda darp ve yaralanma izi tespit edildi. Mehmet Kaplan ifadesinde Duygu Delen’le bir süre münakaşa ettiklerini söylemişti. Ancak Mehmet Kaplan’ın vücudunda herhangi bir darp izi tespit edilmedi. Duygu Delen’in vücudunda ise çok sayıda darp ve yaralanma izi ile kırık tespit edildi. Bunların hangisinin düşme sonucu olduğu, hangisinin düşmeden önceye ait darp izleri olduğu tespit edilmeye çalışılıyor. Duygu Delen’in vücudunda sıyrık, morluklar ve açık yaralar olduğu belirlendi.

Temizlikçinin ifadesi

Duygu Delen’in ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında tanık ifadelerine başvuruldu. Üst kattaki temizlik görevlisinin, ifadesinde saat 15.00-15.30 arasında 10 dakika boyunca sürekli bağıran erkek sesi işittiğini ancak kadın sesi duymadığını söylediği öğrenildi.

Münakaşa sesi duymadık

Apartman görevlisinin ve Duygu Delen’in düştüğü sırada bisikletiyle geçen çocuğun psikolog eşliğinde alınan ifadesinde bağırma sesi duymadıklarını sadece “pat” sesini duyduklarını söyledikleri ortaya çıktı.

Nabız var mıydı?

Duygu Delen’in sert bir şekilde yere çakıldığı görüntüyü izleyen uzmanlar, şuurunun açık olmadığı yönünde değerlendirmelerde bulunuyorlar. Ancak bu konudaki soru işaretlerini Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu’nun ve uzman mütalaası hazırlayacak olan Prof. Dr. Hakan Kar’ın vereceği yanıtlar ortadan kaldıracak. Olay yerine intikal eden ambulans görevlileri ifadelerinde Duygu Delen’den nabız alamadıklarını, monitöre bağladıklarında ise 35-39 arasında nabız aldıklarını belirttiler. Ancak Duygu Delen’in üç dakika içinde kalbinin tamamen durduğunu ifade ediyorlar.

Hayatının baharında toprağın altına giren genç bir kız... Ve aydınlatılmayı bekleyen karanlık noktalar... İşte size Duygu Delen olayı...











