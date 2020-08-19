İşte Selvi'nin yazısından ilgili kısım:

Kaplan'ın ev hapsinde olması gerekiyormuş

Gaziantep'te Duygu Delen’in ölümüyle ilgili olarak cinsel saldırı ve ölüme sebebiyet vermekten tutuklanan Mehmet Kaplan’la ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Onu aktaracağım.

Ama Duygu Delen soruşturmasında yeni gelişmeler var. Öncelikle onu paylaşmak istiyorum.

Şule Çet’in intihar ettiği iddialarını hazırladığı bilirkişi raporuyla çürüten Adli Tıp uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, Duygu Delen davasına resmi bilirkişi olarak atandı. Ankara’da Yelken İş Merkezi’nin 20. katından atılarak öldürülen Şule Çet’in intihar ettiği iddia edilmişti. Ancak Hakan Kar’ın hazırladığı bilirkişi raporu davanın seyrinin değişmesine neden olmuştu.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Duygu Delen’in ölümüyle ilgili soruşturmaya tecrübeli ikinci bir savcı daha atadı. Soruşturmanın uzamaması açısından yerinde bir karar. Duygu Delen dosyasında gizlilik kararı sürüyor.

Duygu Delen’in ön otopsi raporunda düşmeden önce vücudunda darp izlerinin olduğu tespit edildi. Mehmet Kaplan ifadesinde karşılıklı olarak itişip kakıştıklarını ve birbirlerini darp ettiklerini anlatmıştı. Ancak Duygu Delen’in vücudunda 7-8 yerde darp izi belirlenirken, Mehmet Kaplan’da herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Ne cezaevinde ne evde

Mehmet Kaplan, 1 yıl önce de alkollü ve ehliyetsiz olarak Zeynep Berna Atay’ın ölümüne sebebiyet vermişti. Arkasında bir çocuk bırakan, Mehmet Kaplan’ın çarpması sonucunda karnında bebeğiyle hayata veda eden Zeynep Berna Atay’ın öldüğüyle kaldığı anlaşılıyor. Çünkü 2 yıl hapis cezasına çarptırılan Mehmet Kaplan, adli kontrol şartıyla serbest kaldıktan sonra Duygu Delen’in ölümüne neden oldu. İlk yazımda, “Belki bugün cezaevinde olsaydı Duygu yaşıyor olacaktı” demiştim. Eksik söylemişim. Çünkü Mehmet Kaplan’ın dosyası incelendiğinde hukuki bir skandal ortaya çıktı. Mehmet Kaplan, Zeynep Berna Atay davasında ev hapsine mahkûm edilmiş. İkinci duruşmada avukatı ev hapsinin kaldırılmasını talep etmiş. Ancak mahkeme kaldırılmamasına karar vermemiş. Mahkemenin kararında “Mehmet Kaplan’ın ev hapsi şu tarihten itibaren kaldırılmıştır” denilmediği için mevcut durum devam ediyor demektir. Ama öyle olmamış. Ev hapsinde tutulması gereken Mehmet Kaplan, elini kolunu sallayarak gezmeye devam etmiş. Belli ki denetlenmemiş. Bu kadar koruma kollama sonucunda Mehmet Kaplan 1 yıl sonra ise Duygu Delen’in ölümüne sebebiyet vermiş.

Hep aynı yanlışlar

“Ben ölmek istemiyorum” diye diye ölüme giden Emine Bulut, öldürülmeden 4 saat önce bir karakola sığınmıştı. Şule Çet’in ölümüyle ilgili soruşturmada Çağatay Aksu ve Berk Akand üç kez gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra tutuklanmıştı. Ev hapsinde olması gereken Mehmet Kaplan’ın Duygu Delen’in ölümüne sebebiyet vermesi ise buna yeni bir halka ekledi. Mehmet Kaplan’ın neden ev hapsinde olmadığı konusunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor.







