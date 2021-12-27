Duygu noktalarının farkına varın!

Çocuklarım büyüdükçe duyguları da onlarla birlikte büyüdü. Neden kızgın ya da endişeli olduklarını anlamaya çalışmak zordu, bu yüzden onlara sağlıklı iletişim kurma ve duygularını yönetme yollarını öğretmeye başladım. Bir duyguyu bir “şey” olarak hayal etmelerini sağladığımda, duygularının etkilerini küçültme konusunda daha fazla kontrole sahip olduklarını keşfettim. “Öfkeli Nokta” böyle ortaya çıktı. “Sakin ol” demek yerine “Öfke noktan çok büyüyor, onu daha kontrol edilebilir bir boyuta nasıl getirebiliriz sence?” derdim. Daha sonra onların öfkelerini yatıştırmalarının yollarını bulmak için beyin fırtınası yaptık!

Çocuklar NOKTALAR ile gerçekten bağ kurdular; bu bağı görsel olarak anlatmalarının dışında kendilerini ifade edebilmek için istedikleri hikâyeleri noktalardan yola çıkarak çizmeleri de kolay. Bu nedenle, bir çocuk nasıl hissettiğini söylemekte zorlanıyorsa bunu çizerek anlatmasını sağlayabilir ve iletişimi daha kolay sağlayabilirsiniz. Eylemler duygulara bağlıdır ve bir çocuk duygularını tanımlayabildiğinde, duygularının ve eylemlerinin arasındaki bağı anlayabilir. Kendi duygularını tanımlayabilen bir çocuk üzüntünün ne olduğunu bilirse başkalarının da üzüntüsünü anlayabilir. Böylece bir arkadaşının üzgün olduğunu görürse onu anlamaya ve ona yardım etmeye çalışacaktır. Kurduğu empati sağlıklı bir iletişimin de anahtarı olacaktır. Duyguları noktalar üzerinden anlattığım NOKTA SERİSİ, Türk çocukları için de Beta Kids tarafından yayımlandı. Bu kitaplarda kaygı, korku, özgüven, duygusallık, mutlu, öfke, cesaret, sakinlik gibi duygular, noktalar üzerinden anlatılıyor. Umuyorum ki, anne babalar çocuklarının duygu noktalarının farkında olur ve onlarla noktalar üzerinden bağ kurarlar.