Duygu Özaslan, Kerem Bürsin ile aşk iddialarına yanıt verdi

Serenay Sarıkaya'dan 6 ay önce ayrılan oyuncu Kerem Bürsin'in, Youtuber Duygu Özaslan ile birlikte olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Konuyla ilgili bugün sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özaslan, yakışıklı oyuncuyu tanımadığını söyledi.

Youtuber paylaştığı videoda, "Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Kerem Bürsin ile tanışmıyoruz. Aynı ortamda dahi bulunmadık. Bu dedikoduları kim nerden çıkardı, bu senaryoları kim yazdı gerçekten bilmiyorum ama böyle bir şey olmadığını söylemek istedim. Bakalım daha neler konuşacaklar? Ben de izleyeceğim" açıklamasını yaparak, iddiaları yalanladı.