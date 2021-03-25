Magazin Duygu Özaslan: Şeyma Subaşı beni engellemiş

Duygu Özaslan: Şeyma Subaşı beni engellemiş

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Duygu Özaslan: Şeyma Subaşı beni engellemiş

Yaptığı paylaşımlarla sık sık sosyal medyanın diline düşen Duygu Özaslan, Şeyma Subaşı'nın kendisini Instagram'da engellediğini söyledi.

25 Mart 2021, Perşembe 12:11 Son Güncelleme:
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YouTube kanalında çektiği makyaj videolarıyla tanınan fenomen Duygu Özaslan "İstanbul Sözleşmesi, Ekonomi, Türkçe Rapçiler" başlığında bir video çekti. Ekonomi sorusuna yanıt veremeyen Özaslan "Ben ekonomiden anlamam" dedi.

Ünlü isim ayrıca Reynmen'in kendisini engellediğini söyleyip buna şaşırdığını da ifade etti. Duygu Özaslan ayrıca Şeyma Subaşı ile ilgili de açıklama yaptı.

'BİR SÜREDİR HİKAYESİNİ GÖRMEDİĞİMİ FARK ETTİM'

Duygu Özaslan açıklamasında "Şeyma Subaşı sevdiğim biri, tanışıklığım var; bir süredir hikayesini görmediğimi fark ettim. Bir gün Büşra'ylaydık bir bakayım dedim. Engellemiş beni story'sinden. Böyle bir şey yapıldığını bile yemin ederim bilmiyordum" dedi.

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