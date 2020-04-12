Makyaj videolarıyla ünlü olan fenomen Duygu Özaslan, yayınladığı videoyla bir anda gündeme oturdu. Yumurta kırmaya çalışırken "Şimdi sunny side up yapacağım, bunun Türkçesi neydi ya? Kırılmış yumurta mı?" diyen Özaslan, takipçileri tarafından alay konusu oldu. İşte o yorumlardan bazıları:



