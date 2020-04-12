Duygu Özaslan Türkçe'yi unuttu: 'Sunny side up'ın Türkçesi neydi?'
YouTuber Duygu Özaslan, çektiği son videosuyla takipçilerinin alay konusu oldu. Sahanda yumurta yaparken kameraya dönüp "Sunny side up'ın Türkçesi neydi?" diye soran Özaslan, Twitter'da TT olmayı başardı.
12 Nisan 2020, Pazar 08:38 Son Güncelleme:
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Makyaj videolarıyla ünlü olan fenomen Duygu Özaslan, yayınladığı videoyla bir anda gündeme oturdu. Yumurta kırmaya çalışırken "Şimdi sunny side up yapacağım, bunun Türkçesi neydi ya? Kırılmış yumurta mı?" diyen Özaslan, takipçileri tarafından alay konusu oldu. İşte o yorumlardan bazıları:
https://twitter.com/burakkarakaya77/status/1249133666934145025
https://twitter.com/araztagonava1/status/1249183209444835329
https://twitter.com/ilaydanurbydk/status/1249184181474807814
https://twitter.com/akbabagram/status/1249178427225235456
https://twitter.com/remToksz2/status/1249148800045854722