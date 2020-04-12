Magazin Duygu Özaslan Türkçe'yi unuttu: 'Sunny side up'ın Türkçesi neydi?'

Duygu Özaslan Türkçe'yi unuttu: 'Sunny side up'ın Türkçesi neydi?'

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Duygu Özaslan Türkçe'yi unuttu: 'Sunny side up'ın Türkçesi neydi?'

YouTuber Duygu Özaslan, çektiği son videosuyla takipçilerinin alay konusu oldu. Sahanda yumurta yaparken kameraya dönüp "Sunny side up'ın Türkçesi neydi?" diye soran Özaslan, Twitter'da TT olmayı başardı.

12 Nisan 2020, Pazar 08:38 Son Güncelleme:
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Makyaj videolarıyla ünlü olan fenomen Duygu Özaslan, yayınladığı videoyla bir anda gündeme oturdu. Yumurta kırmaya çalışırken "Şimdi sunny side up yapacağım, bunun Türkçesi neydi ya? Kırılmış yumurta mı?" diyen Özaslan, takipçileri tarafından alay konusu oldu. İşte o yorumlardan bazıları: 


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