Magazin Duygu Özaslan'dan sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz

Duygu Özaslan'dan sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz

Magazin

Duygu Özaslan'dan sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz

Tam kapanmadan önce sevgilisi Can Maxim Mutaf ile tatile giden sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, aşka geldi. Sevgilisiyle havuzda verdiği sarmaş dolaş pozları paylaşan Özaslan'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

28 Nisan 2021, Çarşamba 16:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yıllar önce yayınladığı videolarla adını duyuran Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, her yaptığıyla gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene kilolu haliyle gündem olan Özaslan şimdilerde de sevgilisiyle verdiği pozlarla adından söz ettiriyor.

HAVUZDA SARMAŞ DOLAŞ POZ VERDİLER

Koronavirüs salgınından dolayı tam kapanmadan önce basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ve arkadaşlarıyla tatile çıkan Özaslan, her anını da Instagram hesabından paylaşıyor. Fenomen son olarak sevgilisiyle havuzda verdiği sarmaş dolaş pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Özaslan'ın "Havuza asla kafasını sokmayanlar el kaldırsın" notuyla paylaştığı pozlara yorum ve beğeni yağdı.

İlgili Haberler
Duygu Özaslan yeni yaşını bu pozlarla kutladıDuygu Özaslan: Şeyma Subaşı beni engellemiş


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
28 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Mantının kerameti
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Aşkın ne olduğunu anlatıyorum
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
26 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Akın nereye koşuyor?
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Dolandırana değil, yatıranlara şaştım!
Şirin Sever
Funda Duru
Türkiye'den Hawaii'ye uzanan bir müzik yolculuğu: Hazi
Funda Duru
Yasemin Candemir
Türk müzisyen Uygar Çağlı, Avrupa’nın en ünlü caz sahnesinde!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Masumiyet dizisindeki denklemi izleyici çözdü
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Doktor kim?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Öykü Karayel ile Can Bonomo oğulları Roman ile böyle görüntülendi