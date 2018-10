Makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan sosyal medya hesabından takipçileriyle fotoğraf paylaştı. Paylaşımının altına 'Out of your league' notunu düşen ünlü Youtuber'ın fotoğrafı hem beğeni topladı hem de eleştiri yağmuruna tutuldu.

İşte Duygu Özlaslan'ın paylaşımı:

Duygu Özaslan'ın fotoğrafının altına bir takipçisi 'Sen kimsin ki 'Altın Kelebek'e aday gösterilesin. Ne vasfın var makyaj yapıp gezmekten başka ne mühim işlerin var. Yeni bir fizik kanunu mu buldun çok mükemmel bir oyuncu musun, dünyaya ne kattın sen?'yorumunda bulundu. Bu eleştiriye çok sinirlenen Duygu Özaslan 'Derin bir nefes alın Nobel Ödülleri töreni değil' diyerek takipçisine cevap verdi.





DUYGU ÖZASLAN KİMDİR?

Duygu Özaslan, 1991 yılında doğdu. YouTube üzerinde yayınladığı makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan'ın abonesi her geçen gün artıyor. Çektiği makyaj videolarıyla sosyal medya fenomeni olan Duygu Özaslan, İstanbul Üniversitesi’nde İspanyol Dili ve Edebiyatı okuyor. Günümüzde ilk başlarda hobi olarak açtığı YouTube kanalında makyaj videoları paylaşan Duygu Özaslan, bu hobiyi meslek haline getirdi. 2014 yılında verdiği bir röportajda kendisini şu sözlerle anlamıştı:

İstanbul Üniversitesi’nde İspanyol Dili ve Edebiyatı okuyorum. Tamamen hobi olarak başladım bu işe. İlk başta ayda bir video yüklüyordum. Yabancı güzellik vlogger’larını izlemeyi çok seviyordum. Ben de öyle bir şey yapmak istiyordum, amacım tamamen sevdiğim şeyleri paylaşmaktı. Arkadaşlarım bana makyaj, kozmetik konularını çok soruyordu, “Nereden alayım, hangisi iyi” diye... “Bir kanal açsana” dediler bana ve ben de başladım. Ben açtığımda Türkiye’de çok vlogger yoktu. Sonra Youtube’la partner oldum. Para kazanıldığını bile bilmiyordum ilk başta... Şimdi reklamlar üzerinden gelir elde ediyorum.

