Magazin Duygu Özaslan’ı yıkan haber! Babası hayatını kaybetti

Duygu Özaslan’ı yıkan haber! Babası hayatını kaybetti

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Duygu Özaslan’ı yıkan haber! Babası hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, bu sabah aldığı bir haberle adeta yıkıldı. Güzel fenomenin babası hayatını kaybetti.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 21:50 Son Güncelleme:
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Verdiği kilolarda son döneme damga vuran ve magazin gündeminden düşmeyen fenomen Duygu Özaslan'ı bugün üzen bir haber geldi.

Özaslan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Dün gece babamı ani bir kalp krizi sonucu kaybettik. Baş sağlığı mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Tarifsiz bir acı hala inanamıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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