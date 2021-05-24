Duygu Özaslan’ı yıkan ölüm! Babası hayatını kaybetti

Verdiği kilolarda son döneme damga vuran ve magazin gündeminden düşmeyen fenomen Duygu Özaslan'ı bugün üzen bir haber geldi.

Özaslan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Dün gece babamı ani bir kalp krizi sonucu kaybettik. Baş sağlığı mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Tarifsiz bir acı hala inanamıyoruz.” ifadelerini kullandı.



