Magazin Duygu Özaslan’ın iç çamaşırlı fotoğrafı olay yarattı

Duygu Özaslan’ın iç çamaşırlı fotoğrafı olay yarattı

Magazin

Duygu Özaslan’ın iç çamaşırlı fotoğrafı olay yarattı

YouTube’da çektiği videolar ile şöhreti yakalayan Duygu Özaslan paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Özaslan’ın, Instagram hesabından "ev halleri" paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı.

21 Mart 2020, Cumartesi 01:14 Son Güncelleme:
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Bir dönem adı Mustafa Sandal ile aşk dedikodularına karışan ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Özaslan, yayınladığı son fotoğrafıyla yine olay yarattı. Tavşan emojisiyle paylaştığı iç çamaşırlı fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı.

Kerem Bürsin ile de anılmıştı

Youtuber Duygu Özaslan'ın Kerem Bürsin ile birlikte olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özaslan, Bürsin'i tanımadığını söylemişti.

Youtuber paylaştığı videoda, "Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Kerem Bürsin ile tanışmıyoruz. Aynı ortamda dahi bulunmadık. Bu dedikoduları kim nerden çıkardı, bu senaryoları kim yazdı gerçekten bilmiyorum ama böyle bir şey olmadığını söylemek istedim. Bakalım daha neler konuşacaklar? Ben de izleyeceğim" açıklamasını yaparak, iddiaları yalanlamıştı.

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