Duygu Sarışın: Her şey çok güzel gidiyor

Çağatay Ulusoy'la aşk yaşayan Duygu Sarışın ilişkileri hakkında konuştu. Ali Keser/ POSTA

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Duygu Sarışın: Her şey çok güzel gidiyor

Çağatay Ulusoy ile 2 yıldır bir darılıp bir barışan oyuncu Duygu Sarışın önceki gün Nişantaşı City’s AVM’deydi. Elinden telefonu düşürmeyen Duygu Sarışın, sevgilisine dair sorulara “Her şey çok güzel gidiyor, şu an önemli bir görüşme yapıyorum” yanıtını verdi.

Ayrıldıkları iddia edilmişti

Geçtiğimiz eylül ayında Kıvanç Tatlıtuğ'un, marka yüzü olduğu bir tekstil firmasının ev sahipliğinde düzenlenen partiye Duygu Sarışın'ın tek başına katılması kafaları karıştırmıştı. Çağatay Ulusoy hakkında konuşmak istememiş ve aşk sorularını duyunca apar topar kaçmıştı.


Haberin fotoğrafları için tıklayınÇağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın aylar sonra yan yana

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