Duygu Sarışın: Herkes bize bakıyor, utanıyorum

Gün boyu alışveriş yapan Duygu Sarışın, objektiflere poz verdikten sonra gazetecilerle kısa süre sohbet etti.

Oyuncu, dizinin final yapması sonrası yeni bir projesi olup olmadığını soran gazetecilere "Arkadaşlar dizimiz daha yeni final yaptı, çok güzel bir projeydi ve güzel bir final yaptık. Daha çok yeni, onun için başka projeyi konuşmak için çok erken" cevabını verdi.

Gazetecilerin art arda fotoğraf çekmesi ile utandığını belirten Duygu Sarışın, "Ben bu duruma hâlâ alışamadım. Herkes bize bakıyor, utanıyorum" dedi. (Milliyet)