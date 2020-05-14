Duygu Sarışın, sevgilisi Çağatay Ulusoy hakkında ilk kez konuştu

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın’ın 2017’de ‘İçerde’ dizisinde oynarken başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. İlişkilerine bir dargın bir barışık devam eden sevgililer, karantina günlerini Çağatay Ulusoy’un Zekeriyaköy’deki villasında geçiriyor. Duygu Sarışın önceki gün Nişantaşı’nda tek başınaydı. Mecburen diş hekimine geldiğini söyledi.

'Mutfakta iyidir'

Şimdiye kadar Çağatay Ulusoy’a ve özel hayatına dair hiç konuşmayan Duygu Sarışın sessizliğini ilk kez bozdu. “Her şey yolunda, sorun yok, mutluyuz” dedi. “Çağatay karantinada size yemek yapıyor mu?” sorusuna da “Evet yapıyor, mutfakta iyidir. Bu sohbet yine çok özele gitmeye başladı, ben kaçıyorum” yanıtını verdi.



