Magazin Duygu Sarışın, sevgilisi Çağatay Ulusoy hakkında ilk kez konuştu

Duygu Sarışın, sevgilisi Çağatay Ulusoy hakkında ilk kez konuştu

Magazin

Duygu Sarışın, sevgilisi Çağatay Ulusoy hakkında ilk kez konuştu

Karantina günlerini Çağatay Ulusoy’un villasında geçiren Duygu Sarışın önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Şimdiye kadar ilişkisi hakkında hiç konuşmayan güzel oyuncu sessizliğini bozdu. Ali KESER / POSTA

14 Mayıs 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın’ın 2017’de ‘İçerde’ dizisinde oynarken başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. İlişkilerine bir dargın bir barışık devam eden sevgililer, karantina günlerini Çağatay Ulusoy’un Zekeriyaköy’deki villasında geçiriyor. Duygu Sarışın önceki gün Nişantaşı’nda tek başınaydı. Mecburen diş hekimine geldiğini söyledi.

'Mutfakta iyidir'

Şimdiye kadar Çağatay Ulusoy’a ve özel hayatına dair hiç konuşmayan Duygu Sarışın sessizliğini ilk kez bozdu. “Her şey yolunda, sorun yok, mutluyuz” dedi. “Çağatay karantinada size yemek yapıyor mu?” sorusuna da “Evet yapıyor, mutfakta iyidir. Bu sohbet yine çok özele gitmeye başladı, ben kaçıyorum” yanıtını verdi.

İlgili Haberler
Duygu Sarışın’a hakaret yağdırdılarDuygu Sarışın, Çağatay Ulusoy’u duyunca kaçtı!


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
14 Mayıs 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Selin Ciğerci’ye sapık şoku
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 5 dakikada dünyadan magazin (13 Mayıs 2020)