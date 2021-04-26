Duygularımızı dönüştüren Akrep Dolunayı

Akrep, Boğa’nın tam karşıt burcudur. Ay 7 derece Akrep burcunda seyahat ederken 7 derece Boğa burcunda seyahat eden Güneş’in karşısından geçecek ve dolunay fazını oluşturacaklar. Üstelik Uranüs, Venüs ve Merkür’de Boğa burcunda transitteler.

Ay duygularımızı yönetir ve Akrep burcu derin duygular ve tutkuları anlatır. Akrep’in olduğu yerde dönüşüm vardır. Bu dolunayda duygularımızda, hislerimizde ve sezgilerimizde bir artış olması ve bizi dönüştürücü özellik taşıması olasılığı yüksektir.

Akrep burcunun yöneticisi Mars, bir başka su elementi olan Yengeç burcundan Ay’ı desteklemekte olduğunu görüyoruz. Mars’ın bu desteği duygularımızı harekete geçiren, cesaret veren enerjiler taşıyacak.

Tam karşıt Boğa burcunda Güneş’e eşlik eden Uranüs beklenmedik ve ani olayları anlattığından bu dolunayda kontrolümüz dışında gelişen olaylara ayak uydurmak zorunda kalabiliriz. Bu olayların duygularımız üzerinde etkisi ve değiştirici özellikte olma olasılığı ve bizi bir Zümrüdüanka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğurması da mümkündür.

Zümrüdüanka Kuşu kökeni Pers Mitolojisi ve edebiyatına dayanan efsanevi ve iyileştirici bir kuştur. Eski Mısır mitolojisindeki Feniks (Phoenix), Türk mitolojisindeki Hüma veya Tuğrul gibi kuşlarla benzerlik taşır. Bu kuşların ortak özelliği ise ölümsüzlüktür.

Efsaneler Zümrüdüanka kuşunun Kaf Dağında ölümsüz olan bilge ağacında yaşadığını anlatır. Her uçuşa kalktığında, bilgi ağacının yapraklarını titretip, tohumlarının dökülmesine sebep olurmuş ve bu tohumlar sayesinde bitkiler kök salarmış. İnsanoğlunun tüm hastalıklarının tedavisinin bu bitkilerle mümkün olduğu anlatılmıştır.

Yine efsanelere göre öleceği zaman bir tür ateş olup kendi kendini yakan (Güneş) ve küllerinden yeniden doğan bir kuştur. Bu nedenle birçok dinde yeniden varoluş veya diriliş sembolü olarak ifade edilmiştir. Sembolizmasındaki anlamlardan bir diğeri de ruhsal aydınlanma ve reenkarnasyon olarak açıklanabilir.

Bu dolunayın duygularımıza olan etkisi tıpkı Zümrüdüanka kuşu efsanesinde olduğu gibi bizi dönüştürücü olabilir. Arka plandaki şifa gücünü hem Akrep burcunda hem de Zümrüdüanka kuşu efsanesinde görüyoruz. Dolayısıyla bizi değişime zorlayacak ve dönüştürecek olan bu dolunay aynı zamanda duygularımız üzerinde şifa imkânını da sunacak.

Küllerinizden doğmaya hazır olun sevgili Posta okurları! Hepinize iyi haftalar.