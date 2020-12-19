Futbol Duygun Yarsuvat entübe edildi

Duygun Yarsuvat entübe edildi

Futbol

Duygun Yarsuvat entübe edildi

Galatasaray eski Başkanı Duygun Yarsuvat, corona virüs nedeniyle yoğun bakıma alındı.

19 Aralık 2020, Cumartesi 18:28 Son Güncelleme:
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Galatasaray’ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, corona virüs nedeniyle yoğun bakıma alındı. 1 haftadır hastanede corona virüs tedavisi gören Yarsuvat'ın entübe edildiği belirtildi. 83 yaşındaki Yarsuvat, 2014-2015 yılları arasında Galatasaray'da başkanlık görevi yapmıştı.

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İHA

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