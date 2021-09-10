Galatasaray'ın eski başkanı hukukçu Prof. Dr. Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti. Yarsuvat 84 yaşındaydı. 2020'nin Aralık ayında koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınan Yarsuvat bir süre tedavi görmüştü. 1 hafta hastanede tedavi gören Yarsuvat’ın entübe edildiği belirtilmişti. Yarsuvat aynı zamanda diyaliz tedavisi de görüyordu. 84 yaşında vefat eden Yarsuvat, 2014-2015 yılları arasında Galatasaray’da başkanlık yapmıştı.

Galatasaray'dan açıklama

Eski başkanı Duygun Yarsuvat'ın vefatı üzerine sarı-kırmızılı takım bir taziye mesajı paylaştı.

'Galatasaray Spor Kulübü 35. Başkanı Sn. Duygun Yarsuvat'ı kaybettik. Yarsuvat'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.'

TFF'den taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Duygun Yarsuvat'ın mesajı üzerine taziye mesajı yayınlandı.

'Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Duygun Yarsuvat'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz.'



