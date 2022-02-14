Türkiye Duygu'nun şüpheli ölümünün ardından 2 arkadaşı gözaltına alındı

Duygu'nun şüpheli ölümünün ardından 2 arkadaşı gözaltına alındı

Türkiye

Duygu'nun şüpheli ölümünün ardından 2 arkadaşı gözaltına alındı

İzmir'de evde fenalaşıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 21 yaşındaki Duygu Huriye Altınkaynak'ın ölümüyle ilgili, rahatsızlandığı sırada yanında olduğu ileri sürülen 2 arkadaşı gözaltına alındı.

14 Şubat 2022, Pazartesi 17:11 Son Güncelleme:
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Anne ve babası yıllar önce ayrılan, bu nedenle de 4 yıldır akrabalarıyla birlikte yaşayan Duygu Huriye Altınkaynak, Ödemiş'in Bengisu Mahallesi'ndeki bir evde, dün saat 18.00 sıralarında aniden fenalaşınca Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Tedaviye alınan Altınkaynak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Duygu Huriye Altınkaynak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 

İleri derecede şeker hastalığı olduğu belirtilen Altınkaynak’ın 'uyuşturucu kullanmak' suçundan da poliste çok sayıda kaydının bulunduğu bildirildi. Olay öncesinde, evde uyuşturucu kullandığı iddia edilen Duygu Huriye Altınkaynak'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

FENALAŞTIĞINDA EVDE BULUNAN 2 ARKADAŞINA GÖZALTI

Bu arada polis, Altınkaynak fenalaştığı sırada aynı evde bulunduğu tespit edilen arkadaşları T.K. ve R.S.'yi gözaltına aldı. 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin polisteki ifadelerinde, ambulansı kendilerinin çağırdığını söylediği kaydedildi.

ABLASI UYUŞTURUCU SATMAKTAN TUTUKLANMIŞ

Polis, Duygu Huriye Altınkaynak'ın ablası R.A.'nın da 2 hafta önce Ödemiş ilçesinde durdurulan bir takside 123 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ile yakalanıp tutuklandığı bildirildi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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