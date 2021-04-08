Duyu organlarını öğreniyorum (Oyun)





MALZEMELER:

Kâğıt, kalem, makas ve mandal / Yaş: 3+





NASIL OYNANIR?

Okul öncesi oynanabilecek eğitici oyunlar arasında eşleştirme oyunu yer alır. Bu oyunu kendi imkanlarınla hazırlayabileceğiniz gibi hazır oyunlarla da oynayabilirsiniz. Öncelikle bir kâğıda farklı duyu organlarımızla algılayabileceğimiz nesneler çizin. Bu nesnelerin altına ufak bir şekilde duyu organlarını da ekleyin. Bütün çizdiklerinize ayrı ayrı kalem ile kare çerçeveler çizin. Sonrasında hepsini tek tek kesip küçük kartlar elde edin. Çocuğunuzdan o çizdiğiniz farklı nesneleri hangi duyu organımız ile algılıyorsak o duyu organının üzerine mandalı tutturmasını isteyin.



