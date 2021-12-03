Etkinlik Rehberi Duyu şişeleri | Çocuklar için oyunlar

Duyu şişeleri | Çocuklar için oyunlar

Etkinlik Rehberi

Duyu şişeleri | Çocuklar için oyunlar

Duyu şişeleri oyunu ile birlikte çocuğunuzun duyu gelişimi desteklenecek.

03 Aralık 2021, Cuma 12:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

MALZEMELER

 Bir adet şişe, soğuk su, su maymuncukları, uhu

NASIL OYNANIR? 

Su maymuncuklarını renklerine göre ayırarak kaplara koyun ve kaplara su koyarak maymuncukların şişmesini birkaç saat bekleyin. Maymuncuklar şiştikten sonra bir huni yardımı ile istediğiniz renk sırasında şişeye doldurun ve kalan boşlukları soğuk su ile doldurun. Şişenin kapağını uhu ile şişeye sabitleyin ve işte duyu şişeniz hazır! Dilerseniz içerisine başka malzemeler doldurarak başka şişeler de yapabilirsiniz.

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Çocuklarla çocuk olmamızı sağlayan etkinlikler
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Annebebelist
Bebeğinize kitap okuyunca ne olur?
Annebebelist
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Dans eden pirinçler deneyi