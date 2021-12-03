Duyu şişeleri | Çocuklar için oyunlar

MALZEMELER

Bir adet şişe, soğuk su, su maymuncukları, uhu

NASIL OYNANIR?

Su maymuncuklarını renklerine göre ayırarak kaplara koyun ve kaplara su koyarak maymuncukların şişmesini birkaç saat bekleyin. Maymuncuklar şiştikten sonra bir huni yardımı ile istediğiniz renk sırasında şişeye doldurun ve kalan boşlukları soğuk su ile doldurun. Şişenin kapağını uhu ile şişeye sabitleyin ve işte duyu şişeniz hazır! Dilerseniz içerisine başka malzemeler doldurarak başka şişeler de yapabilirsiniz.