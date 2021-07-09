İstanbul Şişli’de boşanma aşamasındaki eşi Sabiha Mutlu’yu (27) silahla 5 yerinden vuran Samet Mutlu’nun (28) yargılanmasına başlandı. Duruşmaya sedyede gelen genç kadın, “Adalet istiyorum. Ayaklarımı geri istiyorum. Ben engelli, yatalak kalacağım. Bana televizyonu gösterip ’İşte bak üç sene yatmış çıkmış adam, ben de seni vururum’ derdi. Cezasını en üst seviyeden alsın ki örnek olsun. Diğer kadınlar da işte böyle şiddet görüyor” dedi.