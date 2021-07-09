Duyun bu isyanı! Kocaları tarafından sakat bırakılan kadınlar 'Adalet' diye haykırdı
Biri İstanbul, diğeri Antalya'da kocaları tarafından silahla vurulup sakat bırakılan iki kadın dün mahkemede “Adalet” diye haykırdı. İkisi de aynı şeyi istedi: “Cezalar caydırıcı değil. Adamlar birkaç yıl yatıp çıkacaklarını bildiklerinden kadına şiddet asla son bulmuyor.”
09 Temmuz 2021, Cuma 07:32 Son Güncelleme:
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İstanbul Şişli’de boşanma aşamasındaki eşi Sabiha Mutlu’yu (27) silahla 5 yerinden vuran Samet Mutlu’nun (28) yargılanmasına başlandı. Duruşmaya sedyede gelen genç kadın, “Adalet istiyorum. Ayaklarımı geri istiyorum. Ben engelli, yatalak kalacağım. Bana televizyonu gösterip ’İşte bak üç sene yatmış çıkmış adam, ben de seni vururum’ derdi. Cezasını en üst seviyeden alsın ki örnek olsun. Diğer kadınlar da işte böyle şiddet görüyor” dedi.